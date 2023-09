Footballer gewinnen trotz Personalsorgen Wolfpack erlebt Saisonende mit Symbolcharakter

Gleich nach Spielschluss sprach Wolfpack-Chefcoach Phil Scales wie üblich zum gesamten Team. „Ich bin dieses Jahr unglaublich stolz auf alle meine Spieler, Trainer und den Staff. Wir haben gemeinsam Höhen und Tiefen durchgemacht – und das erfolgreich. Die Wolfpack-Familie hat in guten und schweren Zeiten bewiesen, dass sie zusammenhält“, wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert „Als Aufsteiger haben wir uns in der Oberliga weit mehr als etabliert und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich danke all unseren Fans, die uns immer unterstützt haben, allen Partnern Sponsoren und allen großartigen Mitgliedern des Vereins, die diese Saison erst möglich gemacht haben.“