Gute Saison in der Football-Oberliga Überraschung im Rudel-Duell bleibt aus – Wolfpack Dritter

Dann wurde es ernst für das Seniorenteam, das in den ersten beiden Vierteln keine Punkte auf das Scoreboard brachte, dafür aber zwei Touchdowns plus Extrapunkte der Gäste aus Minden zuließ. Dafür fand das Wolfpack trotz der weiterhin anhaltenden Personalprobleme in der zweiten Hälfte den Rhythmus und blieb zumindest in diesem Spielabschnitt mit 21:19 erfolgreich. Im Gegensatz zum Hinspiel waren die Vitusstädter über weite Strecken des Spiels zumindest ebenbürtig, ließen die Mindener aber durch teils individuelle Fehler punkten. Trotzdem zog man sich gegen das mit vielen Importspielern bestückte Minden deutlich besser aus der Affäre als erwartet. Die drei Mönchengladbacher Touchowns erzielten Sebastian Thiel und Taylor, Kicker Niklas Schützendorf versenkte alle drei Extrapunkte für die 21 Zähler, die am Ende auf dem Scoreboard standen.