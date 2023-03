„Sind kein normaler Aufsteiger“ So läuft die Vorbereitung des Mönchengladbacher Wolfpack auf die Football-Saison

Dabei hatte das Wolfpack schon im Vorfeld des Wupperbowls mit einigen personellen Problemen zu kämpfen. Eine hartnäckige Grippewelle ging in dem aktuell 55 Mann großen Kader herum, sodass Chefcoach Scales am Ende nur noch 31 fitte Spieler zur Verfügung standen. Dass die Gladbacher trotz dieser widrigen Umstände gleich zwei klassenhöhere Teams besiegte, sorgte trotzdem nicht dafür, dass der ebenso strenge wie erfahrene Scales voll und ganz zufrieden war. „Natürlich freue ich mich, dass wir in Wuppertal gewonnen haben – vor allem, weil die Einstellung der Jungs wirklich super war. Wir haben aber zu viele Fehler in unserem Spiel gehabt. Man sieht, dass die neuen Spieler noch besser integriert werden müssen. Daher arbeiten wir momentan am Feintuning“, erklärt Scales.