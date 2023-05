Gladbachs Footballer in der Oberliga Wolfpack startet gegen die Dortmund Giants in die Saison

Am Sonntag steigt nun nach langer und intensiver Vorbereitung für den Aufsteiger das erste Spiel in der neuen Liga. Das Duell gegen die Dortmund Giants, das um 15 Uhr auf der heimischen Platzanlage in Odenkirchen-Süd angepfiffen wird, ist für die Mönchengladbacher also Bewährungsprobe und Standortbestimmung zugleich.