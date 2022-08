Footballer feiern bei den Devils die Meisterschaft : Das Wolfsrudel macht Jagd auf die „perfekte Saison“

Die Wolfpack-Offensive (schwarze Trikots) war beim 42:7-Erfolg im Spitzenspiel bei den Gelsenkirchen Devils nicht zu stoppen. Foto: Michael Kremers

Football Drei Spieltage vor Saisonende haben sich die Footballer vom Mönchengladbacher Wolfpack bei den Gelsenkirchen Devils die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg gesichert. Nun will das Team von Coach Phil Scales die Saison noch vergolden.

Es passt zu Phil Scales, dass er sogar im Moment des bislang größten Triumphes mit dem Mönchengladbacher Wolfpack bereits an das nächste Ziel denkt. „Jetzt möchten wir auch die perfekte Saison spielen“, erklärt der Football-Coach, der sich am Samstag mit seinem Team durch den Erfolg im Spitzenspiel gegen die Gelsenkirchen Devils zum vorzeitigen Meister krönte. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen möchte das Wolfpack nun also auch die verbliebenen drei Partien in der Verbandsliga gewinnen, um sich mit der perfekten Saison aus der Liga zu verabschieden. Denn seit Samstag steht fest: Im kommenden Jahr spielen die Gladbacher in der Oberliga.

Das Meisterstück in Gelsenkirchen war sinnbildlich für die gesamte Saison, die das Wolfpack nach Belieben dominierte. Der Tabellenzweite aus dem Ruhrgebiet – vor dem Duell die einzige Mannschaft, die das Team aus Mönchengladbach noch vom Thron hätte schubsen können – kam insbesondere in den ersten beiden Vierteln arg unter die Räder. Zwei Spielzüge benötigten die Gladbacher, um den ersten Touchdown gegen die Devils zu erzielen und mit 7:0 in Führung zu gehen. Fünf Minuten später brachte das Wolfpack den Football ein zweites Mal in die Endzone und baute die Führung auf 14:0 aus.

INFO Wolfpack dominiert die Football-Verbandsliga Tabelle ⇥Punkte Score 1. MG Wolfpack ⇥14 236:51 2. Gelsenkirchen Devils ⇥10 185:177 3. Schiefbahn Riders ⇥8 134:165 4. Kevelaer King ⇥6 84:144 5. Wesseling Blackv. ⇥4 171:205 6. Mülheim Shamrocks ⇥2 83:151 Schiefbahn Riders (H) ⇥17.09 Wesseling Blackvenom (A) ⇥25.09 Kevelaer Kings (H) ⇥08.10

Auch die Defensive der Gäste war an diesem Samstag im Gelsenkirchener Fürstenbergstadion hellwach, ließ bis zur Halbzeit überhaupt nur drei ‚First Downs‘ – also neue Versuche nach mindestens zehn Yard Raumgewinn – zu und hielt die Devils so weit weg von der eigenen Endzone. Auf der anderen Seite konnte jeder Ballbesitz mit einem Touchdown vollendet werden, sodass es zur Halbzeit bereits 42:0 stand. Danny Lange, Finn Wickerath, Jason Scales, Taylor und Benno Degenhardt sowie Kicker Niklas Schützendorf sorgten für die Punkte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir in der Offensive und der Defensive komplett umgestellt, um jedem im Team seine Spielzeit zu geben“, sagte Cheftrainer Scales. „So konnten wir auch unseren unerfahreneren Spielern die Chance geben, Erfahrung zu sammeln. Auch sie haben hart trainiert, sich unglaublich verbessert und sich damit ihre Einsatzzeiten und das Vertrauen auf dem Feld verdient.“

Weitere Punkte kamen für die Gäste aus Mönchengladbach nach den vielen personellen Wechseln nicht mehr hinzu, die Devils konnten sich immerhin noch mit einem Touchdown auf das Punktebrett bringen – am deutlichen Endstand von 42:7 änderte das aber nicht mehr viel. „In Halbzeit zwei gab es Höhen und Tiefen, aber alle haben bewiesen, dass sie jederzeit ihr Bestes geben und hart um ihre Positionen kämpfen. Das macht am Ende das ganze Team besser.“, so der erfahrene Cheftrainer der Mönchengladbacher, die nun drei Spieltage vor Saisonende als Meister der Verbandsliga West feststehen. Gleichzeitig bedeutet dies den Aufstieg in die Oberliga.

Nach dem Sieg und der vorzeitigen Meisterschaft ließ sich das Team von den Fans feiern. Foto: Michael Kremers

Mit dem hatte das Wolfpack schon vor dem Start der Spielzeit geliebäugelt, offiziell formulieren wollte dies in Mönchengladbach aber zunächst niemand. Auch aus dem Grund, weil die Devils aus Gelsenkirchen vor einem Jahr noch in der Regionalliga an den Start gingen und nun – zwei Spielklassen tiefer – im Vorfeld einer Wundertüte glichen. Mit dem 38:7 im Hinspiel und dem 42:7 im Rückspiel zeigte das Wolfpack den Devils aber eindeutig die Grenzen auf.