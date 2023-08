Aktueller Dritter der Oberliga Wolfpack bewahrt sich Chance auf die Vizemeisterschaft

Mit einem am Ende deutlichen 40:0-Erfolg (7:0/13:0/13:0/7:0) besiegten die Footballer des Mönchengladbacher Wolfpacks am Sonntagnachmittag das Team des Remscheid Amboss. Dabei sahen die rund 200 Zuschauer in Odenkirchen-Süd eine überwiegend von den beiden Defensive-Reihen geprägte Partie. Den Remscheider Gästen fehlten im Angriff die Mittel, der Offense des Rudels mangelte es lange Zeit an Präzision und Durchschlagskraft.