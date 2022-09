Spiel des Wolfpacks gegen Schiefbahn : Das vorerst letzte Derby gegen die Riders

American Football Als designierter Meister empfangen die Footballer vom Mönchengladbacher Wolfpack den Lokalrivalen aus Schiefbahn zum letzten Duell in der Verbandsliga. Derweil plant Cheftrainer Phil Scales bereits die kommende Oberliga-Saison.

Im Schnitt nehmen 40 bis 45 Leute beim Wolfpack-Training teil, der Kader besteht aus knapp über 50 aktiven Spielern. „Seit vergangenen Winter haben wir in der Entwicklung ein gutes Stück nach vorne gemacht“, lobt der Trainer sein Team. Das erste von zwei sportlichen Zielen – auch die hat Scales im Winter formuliert – hat das Wolfpack in der aktuell noch laufenden Verbandsliga-Saison bereits geschafft. Sieben Siege nach sieben Spielen bedeuteten den vorzeitigen Aufstieg in die Oberliga. Das zweite Ziel ist die perfekte Saison – also eine Spielzeit mit zehn Erfolgen aus allen Partien. „Wir wollen das dem Verein zum zehnjährigen Bestehen schenken“, kündigt der Trainer an.

Drei Begegnungen muss das Wolfsrudel dafür noch gewinnen. Neben den Partien gegen Wesseling Blackvenom und den Kevelaer Kings ist darunter auch das vorerst letzte Derby gegen die Schiefbahn Riders. Die gastieren am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage in Odenkirchen-Süd. Im Hinspiel setzten sich die Gladbacher gegen den Lokalrivalen mit 20:7 durch. „Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, viele Trainer und Spieler in Schiefbahn waren einst Teil des Rudels. Es gibt viele Freundschaften und ich persönlich habe eine großartige Beziehung zum Cheftrainer Oliver Nitschmann“, sagt Scales. Seitdem er an der Seitenlinie des Wolfpacks steht, ist er mit Nitschmann in Kontakt. „Wir kennen uns sehr gut, telefonieren viel und tauschen uns oft aus. Wir kommen ja beide aus der GFL (German Football League), da hat man sich immer was zu erzählen“, sagt der Gladbacher Coach. Zu verschenken habe er an das Team seines Freundes aber natürlich trotzdem nichts – immerhin ist die perfekte Saison weiterhin das Ziel des Wolfpacks.