Pflichtspieldebüt bei den Heinsberg Bisons Concordia Lions Viersen betreten die Manege im American Football

Die in Deutschland stetig wachsende Gemeinde der Footballer erfreut sich über ein neues Familienmitglied am Niederrhein. Am vergangenen Sonntag betraten die Concordia Lions Viersen erstmalig das Spielfeld: Das Team geht in der siebtklassigen NRW-Liga an den Start und bestritt sein erstes Spiel auswärts bei den Heinsberg Bisons in Hückelhoven. Dort wurden die Löwen bei ihrem Debüt gleich mal ordentlich auf die Hörner genommen. Am Ende siegten die Heinsberger, die zuletzt drei Jahre nicht am Spielbetrieb teilgenommen haben, auch in der Höhe deutlich und verdient mit 58:6 (22:0/22:0/8:6/6:0).