Footballer gewinnen deutlich gegen Dortmund Giants Wolfpack setzt beim Debüt das erste Ausrufezeichen

Auf sportlicher Ebene war Wolfpack-Cheftrainer Phil Scales vor Beginn ein wenig skeptisch, da sein Team noch nicht eingespielt war. Doch seine Recken unterstrichen die gute Form aus der Vorbereitung, wo sie unter anderem den Wupper-Bowl gewannen. Den Gästen gelang es kaum einmal, die wenigen Fehler der Gladbacher Defensive auszunutzen. Nur im zweiten und dritten Viertel konnten die Gäste die Partie einigermaßen offen gestalten. Scales sah in dem Spiel dennoch einige Fehler, die es in den nächsten Trainingseinheiten abzustellen gilt. Ansonsten war der Coach zufrieden, denn auch die neuen Spieler haben sich gut in das Team integrieren können und beleben den Konkurrenzkampf.