Fußball-Bezirksliga: Flutlicht und Rheydter SV – das passt nicht

Mönchengladbach Wegen erneuter Probleme an der maroden Anlage wurde das Bezirksligaspiel gegen den TDFV Viersen im Grenzlandstadion beendet. Dort ging es beim Spielstand von 1:0 weiter, am Ende siegte der RSV 6:2. Bis Ende 2020 werden die Rheydter noch auf eine Modernisierung warten müssen.

Vielleicht sollte der Rheydter SV die Anstoßzeit seiner Heimspiele noch einmal überdenken. Samstags, 19.30 Uhr mag ja atmosphärisch nett sein – wenn man denn ein funktionierendes Flutlicht hat. Vor zwei Wochen musste die Partie gegen Giesenkirchen verlegt werden, weil der RSV nicht ins benachbarte Grenzlandstadion kam, in dem er das Flutlicht für seine Spielstätte anmachen kann. Zu Saisonbeginn musste die Partie gegen Brüggen verlegt werden, diesmal fiel ein Flutlichtmast im Spiel gegen den TDFV Viersen aus. „Es ist wie verhext. Es gab technische Probleme“, berichtet Harald Weuthen, Leiter des städtischen Fachbereichs Schule und Sport. „Die Anlage ist halt alt. Das ist höhere Gewalt. Es wird Zeit, dass wir das Stadion modernisieren, und das wollen wir im Zuge des Campus-Parks ja auch umsetzen. Bis Ende 2020 soll es fertig sein.“ Am Samstag gab es dann die Notlösung, ins Grenzlandstadion umzuziehen. „Wir haben den Platzwart direkt in Bewegung gesetzt“, sagte Weuthen. So konnte die Begegnung zumindest zu Ende gespielt werden, nachdem sich die Beteiligten erneut warmgemacht hatten.