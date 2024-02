Fight Night in Viersen Volle Halle, hochwertige Kämpfe

„Die ersten beiden Runden sind nach Punkten klar an mich gegangen. In der dritten Runde wurde es dann enger, doch am Ende freue ich mich über den Punktsieg“, so Lamerz. Das Lager seines Gegners haderte zwar ein wenig mit der Entscheidung, doch unter dem Strich ging Lamerz als verdienter Sieger aus dem Ring.