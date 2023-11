Felix Award Kletterer Carmanns und die Grambusch-Brüder bei NRW-Sportlerwahl nominiert

In der Kategorie Mannschaft des Jahres ist in diesem Jahr auch die Hockey-Nationalmannschaft um die beiden Mönchengladbacher Mats und Tom Grambusch nominiert. Im Januar holte das Männerteam den Weltmeistertitel in Indien. Die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbacher Hockeypark wurde indes mit Platz vier zur Enttäuschung.