Gladbacher HTC vor Doppelspieltag : Umgeknickte Füße als Problem

Für den Gladbacher HTC steht das dritte Doppelspieltag-Wochenende in Serie an. Dieses Mal tritt der GHTC zunächst am Samstag um 12 Uhr beim Marienburger SC an, ehe es am Sonntag um 11 Uhr auf eigener Anlage gegen Verfolger Großflottbeker THGC geht. Gerade dieses Duell ist wichtig: Denn am vergangenen Wochenende verlor das Team von Jan Klatt bereits ein Duell gegen einen Mitaufstiegskonkurrenten – gegen DSD Düsseldorf unterlag Gladbach mit 2:4. Dieses Mal soll daher ein Sieg gegen einen direkten Verfolger gelingen, um den Vorsprung als Tabellenführer auszubauen. Großflottbek liegt aktuell auf dem dritten Rang der Tabelle. „Es wird noch mal ein interessantes Doppelwochenende mit einem Spiel in Marienburg und einem tollen letzten Heimspiel gegen Großflottbek“, sagt Klatt.