Feldhockey : GHTC mit Doppel-Derby-Sieg

Feldhockey Die Hockeyherren des Gladbacher HTC gewinnen sowohl bei Blau-Weiß als auch bei Schwarz-Weiß Köln. Einmal mehr überragt Dayaan Cassiem. Aber auch zwei Nachwuchskräfte treffen.

Beim Derbywochenende in Köln zeigten sich die Gladbacher Hockeyherren sowohl beim 5:2 (1:0)-Sieg bei Blau-Weiß Köln als auch tags darauf beim 5:1 (2:1)-Erfolg bei Schwarz-Weiß Köln in starker Form und unterstrichen ihre gute Mannschaftsleistung mit sechs Punkten.

Auch gegen Schwarz-Weiß Köln benötigten beide Teams etwas Anlaufzeit, sodass gute Chancen eher Mangelware waren. Anfang des zweiten Viertels fälschte Gladbachs Justus Turinsky einen langen Ball von Dayaan Cassiem geschickt per Stecher ab und durfte über seinen Premierentreffer jubeln. Benjamin Bachmann glich für die Hausherren aus. Doch quasi im Gegenzug konnte sich mit dem erst 16-jährigen Jonas Röder der nächste GHTC-Spieler über seinen ersten Treffer in der 2. Bundesliga freuen und stellte die Führung zur Pause wieder her. Nach dem Wechsel behielten die Gladbacher in einem kämpferischen Spiel die Nerven, allen voran Kapitän Felix Krause, und schraubten das Ergebnis durch Treffer von Mustaphaa und Dayaan Cassiem sowie Tevin Kok auf 5:1 in die Höhe.