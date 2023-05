Sieg über Verfolger Düsseldorf Der GHTC steht mit einem Bein in der Bundesliga

„Ich denke, ein 9:3 im Topspiel gegen den Zweiten spricht schon für sich. Ähnlich wie schon gegen SW Köln am vergangenen Wochenende haben wir eine sehr gute und sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Wir profitieren trotz der Ausfälle von drei Stammspielern von unserem breiten Kader. Und dabei gibt es immer noch Spieler, die es nicht in die Aufstellung geschafft haben. Dass wir jetzt vier Spieltage vor Schluss eine so gute Ausgangssituation im Hinblick auf den Aufstieg haben, war nicht unbedingt zu erwarten. Wir wollen am kommenden Wochenende in Hamburg den letzten Punkt holen, der nötig ist, um den Aufstieg auch in der Theorie sicher zu haben“, sagte Gladbachs Coach Jan Klatt im Anschluss.