Beim Deutschlandpokal in Duisbrug Fechterinnen des Rheydter TV verpassen Sprung in Top-Vier

Mit teilweise spektakulär-spannenden Gefechten hatten sich die Rheydterinnen im Vorfeld unter die besten acht Degenteams gefochten und damit das Finale in Duisburg erreicht. Dort wurden vor Ort die Begegnungen für das Viertelfinale ausgelost. Der Rheydter TV bekam es mit dem Fechtzentrum Berlin zu tun – und startete fulminant in die Begegnung. Lisa Odenthal, Clarissa Kupfermann und Sina Frahm, die für die urlaubsbedingt verhinderte Caroline Marzodko in den Kader gerückt war, konnten sich in den ersten Gefechten eine Führung erarbeiten, die bis in die Schlussphase anhalten sollte.