Deutschlandpokal im Fechten : RTV-Fechter überstehen die erste Runde

Glückliche Gesichter bei den Degendamen des Rheydter TV: Clarissa Kupfermann, Caroline Marzodko, Lisa Odenthal und Lilija Better stehen in der zweiten Runde des Deutschlandpokals. Foto: Simon Fruh

Fechten Beim Deutschlandpokal, dem größten Wettbewerb des Deutschen Fechtverbandes, haben sowohl die Herren als auch die Damen des Rheydter TV souverän ihre Auftaktrunde gewonnen.

Gerne denkt Marianne Kampka, Abteilungsleiterin der Fechter beim Rheydter TV, an 2018 zurück. Damals zogen die Degendamen des RTV sensationell in das in Münster ausgetragene Finale des Deutschlandpokals ein. Das hatte beim Rheydter Verein zuvor noch keine Damenmannschaft geschafft. „Die Leistung damals war fantastisch und ein toller Erfolg“, erinnert sich Kampka.