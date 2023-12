Faustkämpfer MG Boxer lösen fünf Tickets für das Finalturnier

Bei den Verantwortlichen der Faustkämpfer Mönchengladbach herrschte vornehmlich gute Stimmung, nachdem der Verein das Halbfinale der Rhein-Ruhr-Wupper-Meisterschaften in der Sporthalle der Grundschule am Ringerberg ausgerichtet hatte. Einen Wermutstropfen gab es aber dennoch, wie Vorsitzender Karl-Heinz Hahn sagte: „Eigentlich wollten wir fünf eigene Boxer in den Ring schicken. Doch leider gab es von den jeweiligen Gegnern krankeitsbedingte Absagen, was natürlich schade für unsere Leute war.“ Das Gute daran ist allerdings, dass sich die Aktiven der Gladbacher dadurch für das Finalturnier in Neuss qualifiziert haben.