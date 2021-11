Auftakt in die Landesligasaison missglückt : TuS Wickrath wünscht sich mehr Beachtung für Faustballer

Die Faustballer waren vor einigen Jahren noch in der 2. Bundesliga – hier im Spiel gegen Coesfeld. Mittlerweile spielen sie in der Landesliga. Foto: Theo Titz

Faustball Der TuS Wickrath ist mit drei Niederlagen in die neue Landesligasaison der Faustballer gestartet. Der Verein, der auf eine lange Tradition in der Nischensportart zurückblickt, wünscht sich mehr Beachtung in der Stadt.

Von Paul Offermanns

Die Faustballer vom TuS Wickrath blicken auf eine lange Tradition zurück. Sie nahmen an deutschen und norddeutschen Meisterschaften teil, spielten bis zur Zweiten Bundesliga und stellten einen Jugend-Nationalspieler. Vor vielen Jahren wurden die Männer sogar Deutscher Vizemeister – der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Heute nehmen die Wickrather zwar immer noch am Ligabetrieb teil, nun allerdings in der Landesliga

Faustball ist ein Spiel, wo der Ball nicht mit der offenen Hand berührt werden darf und im Gegensatz zu anderen Ballsportarten – wie Handball oder Basketball – kontaktlos abläuft. „Bei uns sind aktuell sechs Mannschaften in der Hallensaison unterwegs“, sagt Faustball-Abteilungsleiter Sebastian Leppert. Er sagt über seine Ballsportart, die unter den Breitensport fällt: „Es ist eine attraktive Nischensportart, die aber gegen die großen Ballsportarten wie Fußball, Hockey und Handball, die eine gewisse Förderung erfahren, in Mönchengladbach nicht ankommt.“ In der Jugendabteilung spielen etwa 50 Kinder und Jugendliche. „Bei den Kindern unter acht Jahren, zehn und zwölf Jahren sind wir in den jeweiligen Altersstufen gut aufgestellt. Die Begeisterung ist groß. In der Jugend U16 und U18 kommt bereits das strategisch-taktische Spiel zum Tragen. Hier sind es leider weniger Spieler als in den unteren Klassen. Das ist aber auch ganz normal und in anderen Sportarten ebenfalls zu beobachten“, erklärt Leppert.

Für den Faustballsport müssen die Mannschaften teilweise weite Fahrten auf sich nehmen. Wie die Männer in der Landesliga, die mitunter für Spiele bis nach Leverkusen fahren müssen. „Es werden dann jedesmal drei bis vier Spieltage zusammengefasst.“ Zum Auftakt der neuen Landesligsaison am Wochenende trafen die Wickrather auf den SSV Overath, den Ohligser TV II und den Leichlinger TV III. Alle drei Partien gingen aus TuS Sicht verloren.