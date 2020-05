Hildegard Zettl ist die Klub-Vorsitzende : Eine Familie will Wickrathhahn voranbringen

Mönchengladbach Die Zettls sind schon seit Ewigkeiten beim A-Ligisten Blau-Weiß Wickrathhahn aktiv. Hildegard Zettls ist als Klub-Vorsitzende für die Neu-Ausrichtung verantwortlich. Doch auch die restliche Familie übernimmt wichtige Aufgaben.

Kein anderer Sport ist in Deutschland so verbreitet wie der Fußball. Er wird häufig auch als schönste Nebensache der Welt bezeichnet. Entsprechend gibt es auch viele Menschen, die sich in einem Fußballverein engagieren, manchmal sogar ganze Familien. Zu ihnen zählt auch die Familie Zettl, deren Heimat der A-Ligist Blau-Weiß Wickrathhahn ist.

Obwohl jeder in die Vereinsarbeit eingebunden ist, ist der Sport auch im Privatleben ein bestimmendes Thema. Zu wichtig ist der Fußball im Leben der Zettls. Michael ist seit 22 Jahren Trainer bei Wickrathhahn und hat sehr viele Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft, seitdem sie Bambinis sind, auf ihrem sportlichen Weg bis in die Seniorenteams begleitet. Er zählt also mit zum lebenden Inventar und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Hilde führt den Verein seit gut einem Jahr als Vorsitzende und hat wesentlichen Anteil an der sportlichen Neuausrichtung des Vereins, bei dem vorwiegend mit Akteuren aus den eigenen Reihen agiert werden soll. „Wir wollen uns wieder auf das besinnen, was uns in der Vergangenheit bereits stark gemacht hat. Eine hervorragende Jugendarbeit soll zukünftig als Grundstock für den Seniorenbereich dienen. Hier sind wir mittlerweile, denke ich, richtig gut aufgestellt. Ich glaube, dass wir nach den Sportfreunden Neuwerk den größten Jugendbereich haben“, sagt Hilde Zettl. „Wir haben aus den Fehlern gelernt. Deshalb legen wir viel Wert auf den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Wir sind eine eingeschworene Truppe, die sich überwiegend aus Wickrathhahnern zusammensetzt. Wir wissen aber auch, dass unseren Seniorenteams die alten, erfahrenen Spieler fehlen und wir kennen auch die Gefahr von Rückschlägen. Aber wir sind optimistisch in Sachen Zukunftsperspektive“, erklärt sie dann noch. Und Michael ergänzt, „dass ich mir zu Beginn meiner Trainertätigkeit nicht vorstellen konnte, wie man an neue Spieler herankommt. Aber Lucas brachte seine Freunde mit zum Training, die fanden es toll und blieben bis heute dabei“. Wickrathhahn setzt alles daran, den ramponierten Ruf wieder auszubügeln. Dafür werden die Zettls schon sorgen.