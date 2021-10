Ex-Borusse Witeczek beim Lürriper Fußball-Talk : „Magath meinte, ich sei zu faul“

Fußball Beim Lürriper Fußball-Talk war der Ex-Borusse Marcel Witeczek zu Gast. Er sprach über Anekdoten seiner Karriere, wieso aus ihm nie ein Nationalspieler wurde und warum sich Felix Magath bei ihm irrte.

In dem 80-minütigen Gespräch mit Gastgeber Michael Palumbo ging es auch um Witeczeks Karriere vor der Borussia – und seine polnischen Wurzeln. Er war als Jugendlicher mit seinen Eltern als Spätaussiedler aus Polen nach Mülheim gekommen. „In Polen konnte man zu der Zeit erst mit zwölf oder 13 Jahren in einem Verein spielen. Somit blieb nur der Straßenfußball. In der Schule wurden Sportler in einer Klasse zusammengesteckt. So zwischen acht und zehn Stunden in der Woche gab es für uns Unterricht in verschiedenen Sportarten. Von daher war ich in allem ein guter Sportler“, sagte Witeczek.