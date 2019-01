Leichtathletik : 200 gemeinsame Marathonläufe als Ehepaar

Sportliches Ehepaar: Erika Riecks und Bernd Meisterling-Riecks sind auch schon fünf Tage durch die kanadische Wildnis gelaufen. Foto: Riecks

Mönchengladbach Erika Riecks und Bernd Meisterling-Riecks sind auf allen Erdteilen aktiv gewesen, von A wie Australien bis Z wie Zagora in der Sahara. Sie verbinden den Sport mit ihren Reisen und kommen so in Kontakt mit vielen anderen Menschen. Si wollen noch viele Laufschuhe verschleißen.

In 18 Jahren haben Erika Riecks (63) und Bernd Meisterling-Riecks (60) von der LG Mönchengladbach gemeinsam 200 Marathonläufe rund um die Welt absolviert. Bei ihnen sind die Marathonläufe nicht nur 42,195 Kilometer lang, sondern gehen mit Ultra-Strecken weit darüber hinaus. Zuletzt finishten sie in der Karibik auf der Insel Curacao ihren 200. gemeinsamen Marathon. „Im Laufe der Jahre haben wir Marathonläufe auf allen fünf Erdteilen absolviert. Im Schnitt laufen wir monatlich einen Marathon“, sagen die Eheleute.

Ihre Liste reicht von A wie Australien über Budapest, China, Guadeloupe, Indien, Kanada, Namibia, Neuseeland, Rocky Mountains, St. Petersburg, Seychellen oder Südafrika, Wüstenläufe im Oman bis Z wie Zagora in der Sahara. Für Erika Riecks (Bestzeit: 3:46 Stunden) und Bernd Meisterling-Riecks (3:38) zählen Zeiten dabei nicht, sondern sie genießen vielmehr gemeinsame Lauferlebnisse auf der ganzen Welt. „Unsere Philosophie ist, das Marathonlaufen mit Reisen zu verbinden und so fremde Länder und Kulturen hautnah kennenzulernen. Gemeinsames Laufen ist eine gute Möglichkeit, um unabhängig von sprachlichen oder kulturellen Unterschieden in Kontakt zu kommen. Gemeinsamer Sport verbindet über Grenzen hinweg und macht offen für neue Eindrücke und Begegnungen“, sagt das Ehepaar.