Mit Brachelen-Banner durch die EM Der treuste Fan der deutschen Nationalmannschaft

5,50 Meter in der Länge und 80 Zentimeter in der Breite misst das markante Brachelen-Banner von Alex Bauer. 25 Jahre hat das gute Stück mittlerweile auf dem Buckel und hat schon in unzähligen Stadien rund um den Globus gehangen. Bei jedem Spiel von Borussia Mönchengladbach sind Bauer und sein Banner dabei – sogar, wenn die Fohlen auf einer Werbetour irgendwo in Asien spielen. Genauso hängt es aber auch bei jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft – auch in den entlegensten Winkeln der Erde, wenn dort das DFB-Team antritt.