Lokalsport: Elf Rennen zum Start in den Jubiläums-Monat

Trabrennsport

Der Mai ist der Geburtsmonat des Trabrennvereins Mönchengladbach, der nun 125 Jahre alt ist. Bevor das Jubiläum am Monatsende mit einem großen Meeting gefeiert wird, gibt es heute ab 13 Uhr die Generalprobe für das Team um Präsident Elmar Esser: In elf Rennen kämpfen fast 100 Pferde um die Siege an der Niersbrücke. Mit dabei ist Ex-Seriensieger "Dragona" von Jens-Holger Schwarma, der es bei seinem Comeback nach der Winterpause in der Abschlussprüfung unter anderem mit "Escudo" von Tim Schwarma und "Night Star" von Goldhelm Michael Nimczyk zu tun bekommt.