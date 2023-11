Eisschnellläuferin Mette Quaedvlieg Eine Kaldenkirchenerin in Südkorea

Seitdem sie sechs Jahre ist, widmet sie sich dem Eisschnelllauf und kam durch ihre Mutter zu diesem Sport. In Grefrath gibt es zwei Eisschnelllaufvereine: den deutschen EC-Grefrath und die niederländische Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg (RSNL). Quaedvlieg lernte Eisschnelllaufen beim RSNL. Später ging sie dann als Trainerin zum EC Grefrath. 2019 absolvierte sie ihren Trainerschein fürs Eisschnelllaufen und ist seitdem auch als Übungsleiterin in beiden Vereinen aktiv. „Ich probiere neben dem Training geben auch noch selbst als Sportlerin aktiv zu bleiben, aber fahre momentan keine Wettkämpfe mehr“, sagt Mette Quaedvlieg, die Gründungsmitglied der Sportjugend Nettetal ist. Seit April 2023 ist sie Medienwartin in der Sportjugend aber auch im Stadt-Sportverband Nettetal. Die Gründe für ihr ehrenamtliches Engagement begründet sie so: „Ich machte Sport immer in Vereinen und bin damitaufgewachsen. Er prägte mich auch durch all die Jahre. Die Liebe zum Sport ist immer größer geworden.“