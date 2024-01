Revanche gegen die Borussia FV Mönchengladbach verteidigt den Masters-Titel in Dülken

Die Vorrunde bot enge Konstellationen. In der Gruppe A hatten mit dem FV Mönchengladbach, Viktoria Waldenrath-Straeten und SC Union Nettetal gleich drei Mannschaften sechs Punkte nach drei Gruppenspielen auf dem Konto. Am Ende entschied die Tordifferenz über die Endplatzierung in der Gruppenphase – und diese spielte dem FV für den Gruppensieg in die Karten, das Nachsehen hatte Union Nettetal. Dabei war Nettetal gut ins Turnier gestartet und feierte Siege gegen Waldenrath-Straeten (3:1) und den SC Grimlinghausen (3:1). Ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel gegen den FV hätte den Nettetalerinnen fürs Weiterkommen gereicht – doch der FV setzte sich schließlich mit 4:0 durch.