Dülkener Masters Borussias Reserve und der FV kämpfen um den Frauentitel

Da ist in diesem Winter wieder deutlich mehr Qualifikationsturniere in der Region gab, ist auch das Teilnehmerfeld für das 18. Dülkener Frauenmasters dieses Mal deutlich besser aufgestellt. Austragungsort ist am Samstag, 20. Januar, die Sporthalle Ransberg – ab 11 Uhr greifen die Frauenmannschaften ins Turniergeschehen ein.