Höhepunkt der Hallensaison Wer sind die Favoriten für das Dülkener Masters?

Beim Dülkener Masters beginnt in diesem Jahr eine neue Zeitrechnung. Nach 30 Jahren steht erstmals nicht mehr Andreas Debock an der Spitze des Organisationsteams, er kündigte mit der Austragung 2023 seinen Abschied an. Neuer Cheforganisator ist für die 31. Austragung des von der Volksbank gesponserten Traditionsturniers nun Stefan Sieger. Zuständig für die Turnierzusammenstellung ist Sebastian Debock., der Sohn von Andreas Debock.