Fragen und Antworten zum großen Hallenturnier im Januar Welche Teams sich für das Dülkener Masters qualifizieren

Aus wie vielen Stadtmeisterschaften setzt sich das Teilnehmerfeld des Masters in Dülken zusammen?

Die Teilnehmer am Masters setzen sich in diesem Jahr aus den Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach, Krefeld und Viersen zusammen. Normalerweise gehören auch die Turniere in Nettetal, Schwalmtal, Kempen und Willich dazu, die in diesem Jahr allerdings ausgefallen sind.