Beim 12. Nordpark-Duathlon in Mönchengladbach Fünfter Duathlon-Titel für die Lokalmatadorin Optekamp

„Ich versuchte, meine Kontrahentin im Blick zu behalten und gab noch mal Gas auf dem Rad“, erzählt Optekamp. Die Entscheidung fiel im zweiten Lauf: „Also musste ich noch mal alles geben, um am Ende als erste Frau über die Ziellinie zu laufen“, so Optekamp, bei der es nach monatelangen Achillessehnenproblemen nun also wieder aufwärts geht. Neunte Frau im Gesamtfeld war Vi Scholzen (Zweite W45, OSC Waldniel) in 1:13:48 Stunde. Aufgrund der deutschen Duathlonmeisterschaft in Alsdorf kamen in Gladbach nur 118 Teilnehmer über die Ziellinie, davon 29 Frauen.