Laura Laermann von der LG Mönchengladbach : Gladbacherin holt Bronze bei Duatlohn-Kurzstrecken-WM

Duathlohn Laura Laermann von der LG Mönchengladbach hat im spanischen Aviles bei der Duathlon-Kurzstrecken-Weltmeisterschaft für Deutschland die Bronzemedaille eingefahren. Von einer noch besseren Platzierung war die 28-Jährige nur Sekunden entfernt.

Auf den ersten fünf Kilometern hieß es für sie „Vollgas“ geben, um beim Radfahren den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Beim WM-Sprint ist Windschattenfahren erlaubt, deswegen wollte sie nicht zu ihren Mitstreiterinnen abreißen lassen. „Ein schneller Wechsel ist natürlich obligatorisch. Den hatte ich in den letzten Wochen intensiv geübt. Hier zählt jede Sekunde.“ Die 21 Kilometer lange Lauf- und Radstrecke ging über Uferstraßen und Wege als Wendepunktstrecke am Hafenbecken entlang. „Augen für die landschaftlichen Schönheiten hatten ich allerdings kaum“, erzählt Laermann, die sich in einem starken Teilnehmerfeld vorne festsetzen wollte.