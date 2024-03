Wegberger auf Teamsuche DTM 2024 ohne Tim Heinemann?

„Ich würde mir wünschen, dass es schon positive Neuigkeiten gibt. Ich muss mich aber noch etwas gedulden, ob es wieder funktioniert. Ich gehe es mit dem Wissen aus der vergangenen Saison dieses Jahr etwas realistischer an. Es geht mehr um die Organisation drumherum, was ich meinen Sponsoren bieten kann, was wir vor Ort an der Strecke machen können und wer mich dabei entlasten kann“, sagt Heinemann. Im Vorjahr war er beim Team Toksport WRT in der DTM untergekommen. Gut einen Monat vor Beginn der Saison 2024 ist Heinemann allerdings mit noch keinem Team zusammengekommen – eine DTM-Teilnahme in diesem Jahr ist also eher unwahrscheinlich.