Am Sachsenring war mehr drin DTM-Fahrer Tim Heinemann trotz zweitschnellster Runde unzufrieden

Für Rennfahrer Tim Heinemann stand am Wochenende das sechste Rennwochenende der DTM-Saison an. Nach dem punktlosen Halt am Lausitzring sollte es für den 25-Jährigen am Sachsenring wieder zurück in die Punkte gehen. Vor insgesamt 42.000 Zuschauern tat sich der Porsche-Pilot schwer und musste von Startplatz 19 ins erste Rennen am Samstag starten.