Wegberger fährt in Spielberg hinterher Frustrierendes Wochenende für DTM-Fahrer Tim Heinemann

Rennfahrer Tim Heinemann ist am vorletzten Rennwochenende der DTM-Saison ein zählbares Ergebnis verwehrt geblieben. Mit dem Gastspiel am Red-Bull-Ring in Spielberg stand am vergangenen Wochenende die zweite Auslandsreise für die DTM-Piloten in dieser Saison an. An das andere Rennen außerhalb Deutschlands – im niederländischen Zandvoort – dürfte der gebürtige Wegberger nicht die besten Erinnerungen haben: Im Juni gab es dort keine Punkte für den damaligen Gesamtführenden.