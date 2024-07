Saison beginnt mit Auswärtsspiel Das ist der Spielplan des TVK in der Dritten Liga

Der neue Trainer Frank Berblinger ist zufrieden mit der Staffeleinteilung – gerade, da es gelegentlich auch nahe an seine Heimat Freiburg geht. „Es ist zwar folgerichtig, dass wir in der Liga Süd-West spielen, aber ich habe auch darauf gehofft. So komme ich ein paar Mal in heimatliche Gefilde. Zwar ist in einigen Fällen der Spielort noch etwa eine Stunde vom Freiburger Raum entfernt, aber das sind ja doch eher kleinere Distanzen, so etwa wie nach Haßloch oder Leutershausen.“ Zur sportlichen Einordnung der Liga fügt er an: §Bei den meisten Mannschaften wissen wir noch nicht, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben, aber das eine oder andere Team kennt man ja bereits aus verschiedensten Testspielen. Schön ist es auch, auf einige Traditions-Mannschaften zu treffen.“