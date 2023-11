Dressurreiten Diese fünf Reiterinnen aus Rheindahlen sind im begehrten Achter-Team

Zum Achter-Team gehören vom RZV Rheindahlen alleine fünf Dressurreiterinnen. Davon qualifizierten sich Lisa Kremers, Hanna Haller und Annette Meyer in ihrer jeweiligen Altersklasse sogar für das Finale in Langenfeld am 18. und 19. November. Die 17-jährige Lisa Kremers gehört seit sechs Jahren zum Achter-Team. Ihr Pferd „Janosch“ (von Annette Meyer) ist 15 Jahre und ist das vierte Mal im Achter-Team-Finale mit der Punktzahl von 49,9. Kremers geht mit ihrem Pferd als Dritte in der Gesamtwertung in das Galopp-Finale im Achter-Team der U21-Jugend. Insgesamt holten sie bei acht Turnieren eine Wertung von 8,0 oder höher, wobei nur die sechs besten Werte zählen.