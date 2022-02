Deutsches Duo in Gruppe D : Das sind die Teilnehmer bei der Dreiband-WM in Viersen

Dreiband-Billard Vom 10. bis 13. März findet in Viersen die Dreiband-Billard-Weltmeisterschaft statt. Zwei Wochen vor Beginn stehen die Gruppen fest. Das deutsche Duo Horn und Lindemann wurde in Gruppe D gelost – und will weiter kommen als bei der letzten WM.

Ebenfalls dabei ist Titelverteidiger Türkei, der den Kopf der Gruppe B bildet und zuletzt bei der Europameisterschaft Platz drei belegte. In der Gruppe A ist Südkorea gelost worden, das derzeit in der Team-Weltrangliste im Dreiband-Billard an der Spitze steht. Die Gruppe C führt die Niederlande an, die 2019 Vize-Weltmeister wurde und mit Dirk Jaspers den aktuell besten Dreiband-Spieler der Weltrangliste in seinen Reihen hat. Nicht dabei ist hingegen der amtierende Europameister Schweden, der in der Weltrangliste zuvor weit abgerutscht war – und sich damit nicht für einen Startplatz qualifizierte. Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Teams wird seit 1990 in Viersen ausgetragen.