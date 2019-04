Fußball : Mertens bringt Giesenkirchen viel Stabilität

Mönchengladbach Der Mittelfeldmann arbeitet auf der Sechs defensiv, ist aber auch der beste Torschütze des Bezirksligisten. Der ausgebildete Physiotherapeut hat im Seniorenbereich bereits 184 Spiele absolviert und dabei 49-mal getroffen und 22 Tore vorbereitet.

Schon früh wurde der 1. FC Mönchengladbach auf das noch junge Talent aufmerksam und sicherte sich dessen Dienste. Hier durchlief er fast alle Jugendmannschaften und war später auch Bestandteil der Landesligamannschaft und der Reserveteams der Westender. Mertens sollte dann auf die Innenverteidigerposition rücken, doch auf der Sechs fühlt er sich am wohlsten und wechselte daraufhin zu Viktoria Rheydt, wo er zwei Spielzeiten absolvierte. Dann kam das Angebot aus Giesenkirchen, das er ohne Zögern annahm, und entwickelte sich hier weiter. „Er ist ein wichtiger Zentrumsspieler und Stabilisator. So einen wie ihn wünscht sich jeder Verein“, beschreibt sein Trainer den torgefährlichen Mittelfeldmann. „Mich hat die Zeit beim FC mit am meisten geprägt. Aber hier fühle ich mich wohl und habe deshalb auch frühzeitig verlängert. Im Spiel suche ich, wenn möglich, immer den Weg nach vorne“, erzählt Mertens. Im Grunde genommen wäre dies beim sicherheitsorientierten Hansen ein Ausschlusskriterium, aber er vertraut der Spielintelligenz seines Schützlings. Der Erfolg gibt beiden Recht: Mertens führt mit elf Treffern die interne Torschützenliste an.