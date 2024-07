Saisonbilanz DJK Giesenkirchen Zieht der Verein aus dem dritten Abstieg die richtigen Lehren?

Bereits nach den Abstiegen aus der Landes- und der Bezirksliga in den beiden Vorjahren schien man im Verein nicht die richtigen Lehren gezogen zu haben. Anders ist die Talfahrt nicht zu erklären. Nolden sagt nun: „Vom Verein sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Ende Januar haben wir uns neu organisiert, wir haben Zuständigkeiten festgelegt, aber die Zeit reichte dann doch nicht mehr.“ Der erneute Umbruch ist unumgänglich. Hans Hoff (BV Krefeld) und Marius Bauer (Wickrathhahn) haben den Verein verlassen. Alexander Kraft, Kapitän Gerd Oversberg und Torhüter Christoph Paffrath gehen in die Reserve. Im Gegenzug steigt Okan Kaymakci aus der Reserve auf. Mikail Can Er und Halil-Ibrahim Inci (beide Türkiyemspor), Ozan Deren (Wickrath), Selim Incekara (Odenkirchen), Maurice Vaßen (Rheydt 08) und Valdo Piim (FC Viersen) sollen den Kader qualitativ wie quantitativ weiterbringen. Den ersten Test gegen Holt gewann man 5:1. Weitere Siege gab es gegen Welate Roj (4.3) und dem Polizei SV (3:0). Gegen Rommerskirchen-Gilbach verlor man 4:7. Weitere Spiele stehen gehen Hehn (26. Juli) und in Hockstein (28. Juli) an. Das letzte Testspiel ist am 4. August gegen den Rather SV II.