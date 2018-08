Die Saison in den Mönchengladbacher B-Ligen startet

Fußball : Neuwerk II sucht schon einen Trainer

Dirk Kehrbusch ist nicht mehr Trainer der Neuwerker Reserve. Foto: Fupa.net

Mönchengladbach Bereits vor dem Start der Kreisliga B hat Güdderath sich abgemeldet und Dirk Kehrbusch bei Neuwerks Reserve das Handtuch geworfen. Der erste Spieltag beginnt bereits am Donnerstagabend.

Da hat die Saison noch nicht begonnen und trotzdem gibt es die ersten Negativ-Schlagzeilen aus der B-Liga. In Gruppe 1 hat Güdderath auf den Startplatz verzichtet und die Mannschaft zurückgezogen. Und in Gruppe 2 hat der erste Trainer schon das Handtuch geworfen. Neuwerk II darf jetzt einen neuen Übungsleiter suchen, denn der gerade erst heimgekehrte Dirk Kehrbusch wird nicht zum Saisonstart der Verantwortliche an der Seitenlinie sein. Vielleicht ernennen die Sportfreunde ja den bisherigen Co-Trainer Markus Hagedorn zum Cheftrainer.

Der Ligabetrieb startet bereits vor der offiziellen Eröffnung der Kreisliga, denn die Partie Liedberg gegen Neersbroich II findet in Gruppe 1 bereits am Donnerstagabend statt. Beste Gelegenheit also, schon den ersten der Aufstiegskandidaten unter die Lupe zu nehmen. Denn Liedberg will einen erneuten Anlauf nehmen, in die Kreisliga A zurückzukehren. Doch sicherlich werden die drei anderen Kandidaten, Geistenbeck, Mennrath II und Aufsteiger Red Stars II, das verhindern wollen. Die Germanen mit dem neuen Trainer Michael von Amelen haben sich gezielt verstärkt und vor allem in Patrick Beckers, der aus Hochneukirch kam, den Typ Goalgetter geholt, um endlich vorne treffsicherer zu sein. Mennrath II meldet den Zugang etlicher Spieler aus der eigenen Bezirksliga-Mannschaft und hat auch als Ziel den Aufstieg ausgegeben. Damit dies möglichst klappt, sorgt nun neben David Dickmeiß auch Peter Vieten für die sportlichen Geschicke. Zu guter Letzt der Aufsteiger Red Stars II, ein junges und hungriges Team, das auf jeden Fall die Liga beleben wird.



