Duale Förderung : Leichtathletik auf Englisch

Mönchengladbach Bei der LG Mönchengladbach und der Realschule Volksgarten gibt es ein sportdidaktisches Konzept, mit dem elf- bis 14-jährige Jugendliche während des Leichtathletik-Trainings vor allem auf Englisch kommunizieren.

„Hello, how are you?“ In korrektem Schulenglisch begrüßt Dietmar Riede die kleine Gruppe in der neuen Sportanlage am Volksgarten. „Fine“, antwortet die elfjährige Julie und setzt ein spitzbübisches Lächeln auf. „Now come on, let’s warm up“, fordert Riede die sechs Mädchen und vier Jungen zur ersten Platzrunde auf. Er ist Trainer einer im Mai eingerichteten Leichtathletikgruppe im Alter von elf bis 14 Jahren, die sich jeden Freitag um 17 Uhr auf der Sportanlage trifft. Dass Riede mit den Kids bevorzugt in Englisch kommuniziert, hat einen Grund: Der pensionierte Englisch- und Sportlehrer setzt seine Kenntnisse im Rahmen eines neuen Projekts der Leichtathletik-Gemeinschaft Mönchengladbach (LGM) ein.