Die Kreisliga A Mönchengladbach startet in die neue Saison

Mönchengladbach Die Reserve des 1. FC Mönchengladbach hat sich noch vor dem Start abgemeldet, so gibt es nur noch zwei Absteiger. Neuwerk, Odenkirchen II, Hardt und Polizei SV gehören in der neuen Spielzeit zu den Titelanwärtern.

Bereits zum zweiten Mal in Folge treten in der Kreisliga A statt 16 nur 15 Mannschaften an. Nachdem vergangene Saison Meer kurz vor Start das Handtuch warf, traf es dieses Jahr den 1. FC Mönchengladbach II. Doch wie werden die verbliebenen Teams abschneiden?

Wenn man sich auf den Plätzen so umhört, hätten gleich fünf, sechs Teams das Zeug dazu, in der darauffolgenden Saison die Gladbacher Farben in der Bezirksliga zu vertreten. Am häufigsten genannt wurde Neuwerk. Den Sportfreunden traut man nach dem Trainerwechsel Stefan Pennarz für Michael Holthausen ein Weiterführen wie in der vergangenen Rückrunde zu. Recht oft fiel im Zusammenhang mit dem Wort Meisterschaftsfavorit auch die im Vorjahr viertplatzierte Reserve der Sportvereinigung Odenkirchen. Auch hier gab es einen Wechsel bei den Übungsleitern. Aus Geistenbeck kam Manfred Claßen, der Oliver Pöstges nun an der Seitenlinie ersetzt. Dank eines kaum veränderten Kaders zählt Hardt auch zum Kreis der Titelanwärter. Zwar verließen fünf Spieler das Team von Cheftrainer Raimund Schleszies, dafür kamen zwei 19-Jährige und in Nils Muders der einzige erfahrene Spieler. Im Gegensatz zu Hardt hat der Polizei SV eine Reihe gestandener Spieler (zurück)geholt. Dies könnte mit ein Grund für die Nennungen gewesen sein.