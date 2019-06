Tennis : GHTC-Damen schaffen vorzeitig den Sprung in die Regionalliga

Mönchengladbach Nach dem 5:4 beim TC Rheinstadion ist dem ungeschlagenen Niederrheinmeister der Titel nicht mehr zu nehmen. Das Ursprungsziel lautete Klassenerhalt, nun geht es in die Regionalliga. Das muss noch nicht das Ende sein.

Insbesondere freut den Teamchef, dass sich in Isabel van Lent ein Eigengewächs zur Stammspielerin gemausert hat. Die 15-Jährige hatte drei Einsätze, einen weiteren verhinderte eine Erkältung. Zudem hebt Schmidt hervor: „Das ist eine total harmonische Truppe. Das sieht man auch an der WhatsApp-Gruppe der Mädels, die birst aus allen Ecken. Was da drinsteht, kann man gar nicht alles erzählen“, sagt Schmidt lachend und ergänzt: „Die Spielerinnen sind seit Jahren im Verein, und in Isabel und Evelyn Altmaier haben wir noch zwei richtig gute Nachwuchsspielerinnen, so dass wir auch in Zukunft viel Spaß an der Mannschaft haben werden.“