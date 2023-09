Diskussionen um den neuen Kinderfußball So setzen die Vereine der Region die DFB-Reform um

Die Debatte ist seit Wochen laut, kontrovers und zum Teil irreführend. Vom „weichen und seichten Weg“ (Kölns Trainer Steffen Baumgart), dem Motto „ohne Ergebnis kein Erlebnis“ (Sky-Experte Dietmar Hamann) oder der Vorstellung „demnächst spielen wir dann noch ohne Ball“ (DFB-Vize Hans-Joachim Watzke) war unter anderem an kritischen Stimmen zu lesen. Es geht um die Reform des Jugendfußballs durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB), die ab der Saison 2024/25 verpflichtend für alle Vereine in Kraft tritt und sich in vielen Verbänden schon im Testlauf befindet.