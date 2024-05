Unterstützung des „Trainerkollegens“ Union Nettetal fährt für Granit Xhaka zum DFB-Pokalfinale nach Berlin

Der SC Union Nettetal empfängt im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Sonntag den Oberligameister Sportfreunde Baumberg. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr. Es ist eine durchaus ungewohnte Anstoßzeit, die allerdings auch einen Grund hat; Trainer Andreas Schwan und Teile seines Trainerteams reisen am Samstag nämlich zum Endspiel des DFB-Pokals nach Berlin und unterstützen ihren „Trainerkollegen“ Granit Xhaka, der beim Oberligisten seit Saisonbeginn hospitiert und ein enges Verhältnis zu den Nettetalern hat. Dort tritt Xhaka mit Bayer Leverkusen auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern an. Der Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr, die Rückreise soll dann unmittelbar nach dem Spiel erfolgen. Die Ankunft in Nettetal dürfte vielleicht sogar in den frühen Morgenstunden sein. Nach einer Portion Schlaf geht es dann ins Spiel gegen Baumberg.