Duell gegen Bundesligisten am Samstag Borussia empfängt Werder Bremen im DFB-Pokal der Frauen

Bislang sind die Frauen von Borussia Mönchengladbach in dieser Pflichtspielsaison noch ungeschlagen. Dem 3:2-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel folgten drei Unentschieden in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV (2:2), den FC Ingolstadt (2:2) und den SV Meppen (0:0). Am Samstag steht nun ein großer Härtetest für den Zweitliga-Aufsteiger an, denn dann gastiert um 15.30 Uhr Bundesligist SV Werder Bremen für die zweite Runde des DFB-Pokals im Mönchengladbacher Grenzlandstadion.