Niederlage im DFB-Pokal gegen Bremen Borussia bietet Werder erst nach der Pause Paroli

Zur Halbzeitpause kamen mit Laura Radke und Sarah Schmitz zwei frische Kräfte in die Partie. Das Spiel war dann im Vergleich zur ersten Halbzeit bei hochsommerlichen Temperaturen ruhiger. Mit zunehmender Spieldauer gelang es Borussia, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Echte Torchancen blieben allerdings aus. In der Schlussphase des Spiels vereitelte Palmen dann mit einer Flugparade einen Freistoß von Nina Lührßen (87.). In der Nachspielzeit markierte Melina Kunkel (90.+3) mit einem Flachschuss aus 16 Metern in die untere rechte Ecke das Tor zum 0:3-Endstand für Werder.