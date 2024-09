Achtelfinale DFB-Pokal Borussias Frauen treffen erneut auf Bundesligisten

Der kommende Gegner aus Essen setzte sich in der zweiten Runde souverän mit 3:0 beim Regionalligisten DJK Wacker Mecklenbeck durch. In der letzten Saison stieß die SGS bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vor. „Wir gehen mit großem Respekt vor dem Gegner in das Duell. Wir werden wieder der Underdog sein, aber trotzdem ist es unser Ziel, das Spiel zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen“, sagt Spengler.