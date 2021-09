1. JC Mönchengladbach bei der Deutschen Meisterschaft : Hohe Ambitionen, wenig Erfolg für Judoka

Judo Die Judoka des 1. JC Mönchengladbach haben bei der Deutschen Meisterschaft enttäuscht. Dabei hatte man sich ein paar Medaillen ausgerechnet. Einige Leistungsträger fehlten.

Anja Vishnevskaya (bis 57 Kilogramm) schied nach einem Freilos aus, Lisa Hiller (bis 57 Kilogramm) gewann ihren ersten Kampf zwar in unter einer Minute, in der darauffolgenden Runde musste aber auch sie sich geschlagen geben. Für die Männer verlief das Turnier etwas erfolgreicher: Zum ersten Mal traten bei den Senioren Daniel Vishnevski (bis 66 Kilogramm) und Alexander Wegele (bis 60 Kilogramm) an, die im Juniorenbereich bereits einige Medaillen vorweisen können. Der deutsche Jugendmeister Daniel Vishnevski erkämpfte sich mit je zwei Siegen in der Golden-Score-Verlängerung den Einzug ins Viertelfinale, in dem er sich allerdings nach einer Unaufmerksamkeit nach wenigen Sekunden geschlagen geben musste. In der anschließenden Trostrunde verlor er in der Verlängerung und belegte somit insgesamt Platz neun.