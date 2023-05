Besuch bei den Kegelsportfreunden Mönchengladbach Deshalb steckt hinter Kegeln mehr als nur ein Kneipensport

Auch an diesem Mittwochabend sind sie gemeinsam in der Jahnhalle, um selber ein paar Kugeln auf die Bahn zu schicken, aber insbesondere, um die erste Mannschaft zu unterstützen. Denn es ist das letzte gemeinsame Training vor der wichtigen Relegation am Wochenende. Ein Jahr zuvor, in der Saison 2021/2022, waren die Gladbacher in die Bezirksliga abgestiegen – nun soll die direkte Rückkehr in die Oberliga gelingen. „Wir wollen wieder aufsteigen – das war von Saisonbeginn das große Ziel“, sagt Marcel Weinholz.